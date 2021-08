Poľská vláda zruší súčasnú disciplinárnu komoru pre sudcov

Varšava 17. augusta (TASR) - Poľsko zruší spornú disciplinárnu komoru pre sudcov, ktorá vznikla v rámci rozsiahlej súdnej reformy. Oznámila to v utorok podľa agentúry Reuters poľská vláda. Súdny dvor EÚ už v júli rozhodol, že zriadenie tohto grémia je v rozpore s európskou legislatívou.



"Poľsko bude pokračovať v reformách súdnictva, aj v oblasti zodpovednosti sudcov, zameraných na zvýšenie účinnosti tohto systému," uvádza sa vo vyhlásení kabinetu.



Vláda vo svojej odpovedi Európskej komisii tiež píše, že Poľsko podalo žiadosť o zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ o uplatnení predbežného opatrenia v prípade disciplinárnej komory najvyššieho súdu. Žiadosť je založená na rozsudku ústavného súdu zo 14. júla.



Zrušenie súčasnej podoby kontroverznej disciplinárnej komory najvyššieho súdu už 7. augusta v rozhovore pre agentúru PAP ohlásil líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a vicepremiér Jaroslav Kaczyňski.



Kaczyňski vtedy avizoval, že prvé návrhy zmeny podoby disciplinárnej komory predloží vláda v septembri. Podľa neho však ide o zmeny, ktoré Varšava plánovala bez ohľadu na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.



Súdny dvor EÚ 15. júla rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou legislatívou a podkopávajú nezávislosť tamojšej justície. Vyzval preto na okamžité pozastavenie činnosti disciplinárnej komory, ktorá je podľa kritikov spolitizovaná, a tiež na zmenu príslušnej legislatívy.



Disciplinárna komora má v súčasnosti právomoc dohliadať na činnosť poľských sudcov, rušiť ich imunitu, znižovať im platy a začať voči nim disciplinárne konania.



Európska komisia zároveň Poľsko varovala, že ak neuvedie verdikty Súdneho dvora EÚ do praxe, hrozia mu finančné sankcie. Varšave dal Brusel čas na nápravu do 16. augusta.