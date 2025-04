PRIESKUM: Poľská vládna koalícia by stratila väčšinu v Sejme

Varšava 10. apríla (TASR) - Vládna Občianska koalícia (KO) by podľa najnovšieho prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 35 percent hlasov. Napriek nárastu podpory o takmer štyri percentá by však premiér Donald Tusk nedokázal zostaviť väčšinovú vládu, keďže jeho potenciálni spojenci by sa do Sejmu nedostali. Informuje o tom spravodajca TASR vo Varšave podľa portálu Wirtualna Polska.



Druhé miesto si udržala strana Právo a spravodlivosť (PiS) s podporou takmer 29 percent, čo znamená nárast o takmer tri percentá oproti predošlému prieskumu. Spolu s opozičnou Konfederáciou (16 percent) by výsledok znamenal možnosť vytvorenia väčšiny pod vedením PiS s celkovým počtom 247 mandátov, z čoho PiS by malo 163 mandátov a Konfederácia 84.



Päť percent by získala aj vládna strana Ľavica, no z parlamentu by vypadla vládna koalícia strán Tretia cesta, ktorá by so ziskom sedem percent nedosiahla osempercentný prah pre koalície. Výsledky by v prepočte znamenali 202 kresiel pre KO a 11 pre ľavicu, pričom na väčšinu v Sejme je potrebných 231 poslancov.



Deklarovaná volebná účasť dosiahla takmer 62 percent. Prieskum bol realizovaný v dňoch 4. až 6. apríla prostredníctvom internetu a telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí.







