Vládna strana PiS plánuje v Poľsku obmedziť vplyv zahraničných médií

Varšava 20. júla (TASR) - Poľsko čoskoro zavedie obmedzenia pre zahraničné médiá pôsobiace v krajine. Pre poľský verejnoprávny rozhlas to v nedeľu uviedol šéf poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski. Informovala o tom agentúra Reuters.



PiS už dlhodobo obviňuje zahraničné médiá zo zasahovania do vnútorných záležitostí Poľska, a tvrdí, že v krajine by mali mať silnejšiu pozíciu domáce médiá. Podobnú rétoriku voči zahraničnej tlači zvolil počas kampane pred júlovými prezidentskými voľbami aj opätovne zvolený prezident Andrzej Duda. Zahraničné médiá totiž podľa neho verejnosť v predvolebnom období zavádzali klamlivými informáciami.



Na otázku, či PiS zavedie reformy v spomínanej oblasti ešte pred koncom funkčného obdobia súčasnej vlády, Kaczynski vyjadril presvedčenie, že sa tak stane už čoskoro.



"Podarí sa nám to oveľa skôr (než pred koncom nášho volebného obdobia), prinajmenšom na legislatívnej úrovni, avšak úspech tohto procesu súvisí s mnohými zmenami, ktoré musíme spraviť v našej krajine, ako aj s medzinárodnými vzťahmi," uviedol.



Nové pravidlá, ktoré by sa mohli v krajine zaviesť, sú ešte stále predmetom analýz a diskutuje sa o nich, dodal šéf PiS. Zvažujú sa pritom viaceré možnosti - jednou z nich je odkúpenie regionálnych novín, viaceré z ktorých vlastnia nemecké mediálne spoločnosti, napísal minulý týždeň poľský denník Gazeta Wyborcza s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa PiS.



Akýkoľvek nový zákon musí podľa PiS dodržiavať pravidlá EÚ - to by však mohlo strane znemožniť jej úsilie o výrazné oslabenie vplyvu zahraničných médií, ako napríklad stanice TVN, poznamenala Reuters.



Výsledky prezidentských volieb, v ktorých Duda v druhom kole so ziskom 51,03 percenta hlasov tesne porazil svojho súpera, varšavského primátora Rafala Trzaskowského, a po druhý krát sa tak stal prezidentom krajiny, však PiS v kritike zahraničných médií ešte viac posmelili.



Ďalšie parlamentné voľby by sa mali v Poľsku konať v roku 2023.