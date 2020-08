Vo Varšave došlo k poruche potrubia, do rieky Visla unikajú splašky

Varšavský starosta Rafal Trzaskowski, archívne foto. Foto: TASR/AP

Varšava 30. augusta (TASR) - V dôsledku poruchy odpadového potrubia v poľskom hlavnom meste Varšava tečú priamo do rieky Visla tisícky litrov splaškov. Informovali o tom v nedeľu agentúry DPA a PAP.K poruche došlo iba rok po podobnej chybe na inom mestskom potrubí. Podľa tamojšej vodohospodárskej spoločnosti uniká do rieky Visla každú sekundu najmenej 8000 litrov splaškov.Podľa varšavského starostu Rafala Trzaskowského bude mesto musieť vykonať dôkladnú rekonštrukciu systému čistenia odpadových vôd, čo je časovo náročný proces.Varšava má iba jednu čističku odpadových vôd, ktorá sa nachádza na pravom brehu rieky Visla. K poruche došlo na potrubí, ktoré privádza splašky z ľavého brehu rieky do čističky v severnej časti mesta.Podľa Trzaskowského bude mesto hľadať provizórne riešenie prepravy odpadovej vody z ľavého brehu rieky, kým nebude známe nové, trvalé riešenie.Trzaskowski vlani čelil kritike za nekvalitné riadenie opravy mestského kanalizačného systému. Toto tvrdenie však odmietol s tým, že mesto trpí v dôsledku zlých rozhodnutí z minulosti, vrátane rozhodnutia nepostaviť čističku odpadových vôd aj pre štvrte na ľavom brehu rieky Visla.Trzaskowského údajné zlé riadenie hlavného mesta bolo jedným z hlavných prvkov kampane jeho oponentov v júlových poľských prezidentských voľbách. V nich Trzaskowski tesne prehral s úradujúcim prezidentom Andrzejom Dudom.