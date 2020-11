Vo Varšave bude druhá provizórna nemocnica pre pacientov s COVID-19

Varšava 16. novembra (TASR) – V poľskej metropole Varšava vznikne druhá poľná nemocnica pre pacientov s ochorením COVID-19. Ďalšiu provizórnu nemocnicu postavia na pozemku vojenskej základne vo štvrti Okecie na predmestí Varšavy. Oznámil to v pondelok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, ktorého citovala agentúra PAP.



Nová nemocnica bude mať 250 lôžok vrátane 30 vyhradených pre pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Prevádzkyschopná by podľa Blaszczaka mala byť do konca novembra. Minister spresnil, že do nemocnice už prijímajú pracovníkov. Mala by mať 400 zamestnancov, pričom bude spadať pod poľský vojenský lekársky ústav. Vo Varšave už teraz funguje provizórna nemocnica postavená na Národnom štadióne.



Od vypuknutia pandémie zaznamenali v Poľsku 733 788 prípadov nákazy. Ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, si tam doteraz vyžiadalo 10 491 obetí. Za predošlý deň pribudlo 20 816 nových prípadov nákazy a 143 súvisiacich úmrtí.



Od 7. do 29. novembra platí v Poľsku čiastočný lockdown. Zatvorené sú plavárne, telocvične, kultúrne inštitúcie, ako aj väčšina obchodov v nákupných centrách. Školy prešli na dištančnú výučbu.