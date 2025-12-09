< sekcia Zahraničie
Vo Varšave vznikli najvyššie položené vianočné trhy v EÚ
Autor TASR
Varšava 9. decembra (TASR) - Vo Varšave sa tento rok po prvý raz konajú dva hlavné vianočné trhy, v starom aj novom centre medzi mrakodrapmi. Okrem Starého mesta vyrástli desiatky drevených stánkov a množstvo atrakcií aj pod 231-metrovým Palácom kultúry a vedy. Okrem toho na na vrchole mrakodrapu Varso Tower vznikol najvyšší vianočný trh v Európskej únii vo výške zhruba 200 metrov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Trh pod Palácom kultúry ponúka široký výber produktov od kadidiel z Ománu po plyšové hračky, regionálne pochúťky a nápoje. Návštevníkov láka aj ruské koleso (v poľštine známe ako diabelski mlyn) s výškou 55 metrov, rôzne kolotoče, zábavné atrakcie a koncertné pódium. Miesto je z viacerých strán oplotené, chránené betónovymi zábranami a prítomné sú aj hliadky polície. Podujatie potrvá do 1. januára.
Novou atrakciou je aj „Highline Warsaw“ – vianočný trh na 49. a 53. poschodí 310-metrovej Varso Tower, najvyššej budovy v EÚ. Návštevníci tam nájdu oddychovú zónu s vareným vínom, sezónnymi špecialitami, koledami a vianočnou výzdobou. Trh bude prístupný aj počas Vianoc a Silvestra do popoludnia.
Pre milovníkov tradičnejších vianočných trhov mesto pripravilo trhy na hlavnom námestí Starého mesta, kde sú desiatky stánkov s remeselnými výrobkami a občerstvením. Stredu námestia dominuje veľká ľadová plocha na korčuľovanie.
Trhy pod Palácom kultúry a vedy potrvajú do 1. januára a vstup na vyhliadkové ruské koleso stojí 45 zlotých (asi 10 eur), zatiaľ čo na menší kolotoč sa dá dostať za 20 zlotých (necelých 5 eur). Za medovinu či varené víno tu návštevníci zaplatia približne 20 zlotých a za belgické hranolky 20 – 25 zlotých. Grilovaný oštiepok stojí približne 10 a langoš 35 zlotých.
Staromestské trhy potrvajú do 6. januára a klzisko na nich je bezplatné, záujemcovia platia len za vypožičanie korčúľ, ktoré stojí 15 zlotých na hodinu. Ostatné ceny sa tu pohybujú v podobných úrovniach ako pod Palácom kultúry. Trhy vo Varso Tower budú otvorené do konca januára, vstupné však stojí 75 zlotých a viacerí návštevníci v recenziách na internete spomínajú aj vyššie ceny občerstvenia.
