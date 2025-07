V Poľsku prepočítajú hlasy vo viac než 200 komisiách

Varšava 2. júla (TASR) - Hlasy z viac než 200 vybraných volebných komisií budú podľa poľského ministra spravodlivosti Adama Bodnara prepočítané do 6. augusta, keď má byť inaugurovaný novozvolený prezident Karol Nawrocki. Oznámil to v stredu vo vysielaní TVN24 s tým, že tento proces má zabezpečiť transparentnosť volieb. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Prepočet hlasov je súčasťou práce špeciálneho tímu zriadeného 30. júna v rámci Národnej prokuratúry na pokyn jej šéfa Dariusza Korneluka. Úlohou tímu je preskúmať priebeh volieb vrátane možného falšovania alebo ničenia volebných dokumentov. Podľa informácií denníka Gazeta Wyborcza preveria výsledky v 296 komisiách.



Bodnar uviedol, že konečný počet komisií ešte nebol určený, ale ich počet určite presiahne 200. Zdôraznil, že prepočet sa musí uskutočniť za účasti zástupcov volebných a straníckych komisií a musí byť zaznamenaný, aby sa predišlo pochybnostiam.



V prípade zistenia nezrovnalostí by podľa ministra mohlo dôjsť k spochybneniu práce Najvyššieho súdu, konkrétne jeho Komory pre mimoriadnu kontrolu. Taktiež by sa mohlo začať trestné konanie voči osobám, ktoré budú identifikované ako zodpovedné za prípadné porušenia zákona.



V utorok Najvyšší súd Poľska potvrdil platnosť zvolenia Karola Nawrockého za prezidenta. Predseda príslušnej súdnej komory Krzysztof Wiak zdôraznil, že nebolo možné zohľadniť návrhy na opätovné prepočítanie hlasov vo všetkých volebných komisiách.











