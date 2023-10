Vo voľbách do poľského Senátu získali väčšinu opozičné strany

Varšava 17. októbra (TASR) — Najsilnejšie poľské opozičné zoskupenie Občianska koalícia (KO) získalo v nedeľných voľbách najviac kresiel v Senáte, hornej komore poľského parlamentu. Výsledky volieb zverejnila v utorok večer volebná komisia. TASR správu prevzala z Agentúry PAP.



Liberálna KO si zabezpečila v 100-člennom Senáte 41 mandátov. Ďalšie opozičné strany Tretia cesta a Ľavica získali vo voľbách 11, respektíve deväť kresiel, zatiaľ čo vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) má 34 mandátov.



Zvyšných päť mandátov pripadlo nezávislým kandidátom, ktorí sa však dohodli na spolupráci so súčasnou opozíciou. Tá tak bude mať väčšinu v oboch komorách parlamentu, keďže si ju v nedeľných voľbách zabezpečila aj v Sejme, dolnej komore parlamentu, a podľa všetkého vytvorí novú vládu.



Vo voľbách do Sejmu síce zvíťazila vládnuca PiS, nezískala však väčšinu mandátov a v podstate nemá reálnu možnosť na vytvorenie väčšinovej vlády.



PiS vo voľbách do Sejmu získala 35,38 percenta hlasov. Občianska koalícia (KO) vedená Donaldom Tuskom skončila na druhom mieste so ziskom 30,7 percentami hlasov. Do dolnej komory parlamentu sa dostali aj strany Tretia cesta (TD) s podporou 14,4 percenta voličov, Ľavica so ziskom 8,6 percenta hlasov a ultrapravicová Konfederácia so ziskom 7,16 percenta hlasov.



Opozičné subjekty Občianska koalícia, Tretia cesta a Ľavica zároveň deklarovali, že sú pripravené sformovať vládnucu koalíciu.