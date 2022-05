V Poľsku vodič vrazil do skupiny cyklistov, jeden zomrel

Varšava 19. mája (TASR) - Jeden cyklista prišiel o život a ďalší minimálne traja utrpeli ťažké zranenia pri nehode, ku ktorej došlo v stredu južne od Varšavy. Vodič osobného auta tam vrazil do skupiny 14 cyklistov, informovala agentúra AP s odvolaním sa na poľské médiá a hasičov.



K tragickej udalosti došlo v obci Przypki ležiacej zhruba 30 kilometrov od poľskej metropoly. Vodič z miesta činu ušiel a polícia po ňom vyhlásila pátranie. Bližšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.



Na mieste nehody zasahovalo viacero sanitiek aj vrtuľník záchrannej služby. Snahy o resuscitáciu obete neboli úspešné.



Štyroch zranených previezli do nemocnice a viacero ďalších s ľahšími poraneniami zdravotníci ošetrili priamo na mieste. Osobu s najvážnejšími zraneniami transportovali letecky do Varšavy, uvádza televízia TVN24.