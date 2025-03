Poľsko: Vojenská pomoc Ukrajine po rokovaniach v Džidde prúdi naplno

Varšava 12. marca (TASR) - Vojenská pomoc Ukrajine cez poľské logistické uzly opäť prúdi v pôvodnej kapacite. Deje sa tak deň po americko-ukrajinských rokovaniach v Saudskej Arábii. Oznámil to v stredu poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, informuje spravodajca TASR.



"Potvrdzujem, že dodávky zbraní cez Jasionku sa obnovili na pôvodné úrovne," povedal podľa agentúry AFP novinárom Sikorski pred stretnutím so svojim ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom. Ten do Varšavy priletel z Džiddy po rokovaniach s USA, na ktorých sa delegácie dohodli na obnovení pomoci.



Šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová na sieti X potvrdila aj obnovenie poskytovania spravodajských informácií Ukrajine. "Rozhodnutím prezidenta bola prestávka v poskytovaní spravodajských informácií ukončená," dodala s tým, že vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi je zastavenie krviprelievania na Ukrajine bližšie.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz už v utorok povedal, že Poľsko je plne pripravené okamžite obnoviť transport americkej pomoci na Ukrajinu. Jeho logistické uzly sú v nepretržitej prevádzke, keďže tadiaľ prúdi na Ukrajinu pomoc aj z iných štátov.





