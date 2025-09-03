< sekcia Zahraničie
Prieskum: Voľby v Poľsku by vyhrala strana PiS
Autor TASR
Varšava 3. septembra (TASR) - Opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) by podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky predbehla vládnu Občiansku koalíciu (KO), ktorá by stratila možnosť zostaviť vládu. Výskum pre portál Wirtualna Polska (WP) ukázal aj výrazný pokles podpory opozičnej Konfederácie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu WP.
Ak by sa parlamentné voľby konali v najbližšiu nedeľu, PiS by získalo 29 percent hlasov, čo je nárast o jeden a pol percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu prieskumu. KO by dosiahla 27 percent, teda o jeden bod menej. Tretia by skončila Konfederácia s 13 percentami a stratou štyri percentuálne body.
Do Sejmu by sa podľa výsledkov dostali len štyri subjekty - PiS, KO, Konfederácia a Ľavica, ktorá by získala sedem a pol percenta hlasov. Koaličné hnutie Poľsko 2050 a Poľská ľudová strana (PSL), opozičná strana Razem ani mimoparlamentná Konfederácia koruny poľskej by neprekročili päťpercentnú hranicu.
Prepočet mandátov naznačuje, že PiS by obsadilo 193 kresiel, KO 165, Konfederácia 73 a Ľavica 29. PiS spolu s Konfederáciou by tak mali väčšinu 266 hlasov, KO a Ľavica by získali 194 mandátov.
Podľa politológa Rafala Chwedoruka z Varšavskej univerzity sa návrat PiS na čelo rebríčka dá vysvetliť demobilizáciou časti voličov a oslabením menších strán. Upozornil tiež, že Konfederácia má charakter protestného hnutia, čo sťažuje udržanie stabilnej podpory. Spomedzi faktorov ovplyvňujúcich voličské preferencie spomenul aj hospodárske problémy, otázku migrácie či vývoj v súvislosti s Ukrajinou.
Prieskum bol sa uskutočnil na vzorke 1000 respondentov v období od 28. augusta do 1. septembra 2025.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)