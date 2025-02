Poľsko: Voľby by vyhrala Občianska platforma

Varšava 18. februára (TASR) – Vládna Občianska platforma (PO) by podľa najnovšieho prieskumu straníckych preferencií v Poľsku vyhrala voľby s 32 percentami pred konzervatívnym Právom a spravodlivosťou (PiS) s 28 percentami hlasov. Na treťom mieste by sa s 19 percentami umiestnila pravicová Konfederácia, informuje spravodajca TASR podľa prieskumu spoločnosti Opinia24 pre Rádio RMF FM.



Centristická Občianska platforma svoj náskok pred PiS zvýšila, keďže táto strana oproti predchádzajúcemu prieskumu klesla o tri percentuálne body. Opozičná Konfederácia, ktorá sa označuje za pravicovú koalíciu liberálnych, nacionalistických a konzervatívnych strán, si polepšila o päť bodov a medzi respondentami vo veku 18 až 39 rokov by získala viac ako 40 percent hlasov.



Prieskum tiež naznačuje, že PO získava podporu najmä medzi voličmi s vyšším vzdelaním a obyvateľmi veľkých miest, zatiaľ čo PiS oslovuje skôr voličov s nižším vzdelaním a obyvateľov vidieka.



Na ďalších miestach by sa podľa prieskumu umiestnili kresťanskodemokratická koalícia Tretia cesta s ôsmimi percentami a Nová ľavica s 5,5 percenta hlasov. Pod päťpercentným prahom by zostala opozičná ľavicová strana Razem s necelými tromi percentami.



Opozičné strany by tak mali podľa prieskumu dohromady viac percent než koaličné.



Prieskum sa uskutočnil telefonickou formou v dňoch 10. až 13. februára na reprezentatívnej vzorke 1002 respondentov.