V Poľsku sa od 10. mája môžu prihlásiť na očkovanie už všetci dospelí

Varšava 19. apríla (TASR) - Registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí nad 18 rokov spustí Poľsko 18. mája. Oznámil to v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala agentúra PAP.



"Chceme, aby všetci občania starší ako 18 rokov dostali do 10. mája online odporúčanie, na základe ktorého sa od 10. mája budú môcť zaregistrovať na očkovanie," povedal Morawiecki. Dodal, že ak sa tento plán naplní, najneskôr do augusta, prípadne aj skôr, môže byť zaočkovaná celá dospelá populácia krajiny. Pripomenul však, že reálne tempo očkovania bude závisieť od dodávok vakcín.



Splnomocnenec poľského premiéra pre očkovaciu kampaň Michal Dworczyk oznámil, že v utorok bude predstavený harmonogram registrácie na očkovanie pre všetky vekové skupiny.



Celkovo bolo proti covidu zaočkovaných v Poľsku už 8,89 milióna Poliakov, z ktorých vyše dva milióny dostali obe dávky vakcíny.



V meste Legnica na juhozápade Poľska otvorili v pondelok prvé z plánovaných 471 hromadných vakcinačných centier. Stalo sa tak v rámci pilotnej fázy, v rámci ktorej bude v každom zo 16 vojvodstiev spustené jedno očkovacie stredisko. Ak sa hromadné vakcinačné centrá - ktoré sú väčšie než súčasné očkovacie miesta - osvedčia, v krajine otvoria stovky ďalších takých stredísk.