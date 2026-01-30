< sekcia Zahraničie
Vstup do poľských Tatier v noci bude od februára zakázaný
Zákaz sa bude v prvej fáze vzťahovať na obdobie od 1. do 28. februára 2026.
Autor TASR
Zakopané 30. januára (TASR) - Poľský Tatranský národný park (TPN) zavedie od nedele 1. februára 2026 zákaz pohybu turistov po značených chodníkoch v nočných hodinách. Obmedzenie bude platiť od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa a jeho cieľom je ochrana voľne žijúcich živočíchov aj zvýšenie bezpečnosti návštevníkov, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia TPN.
Zákaz sa bude v prvej fáze vzťahovať na obdobie od 1. do 28. februára 2026. Podľa správy parku ide o reakciu na rastúci turistický ruch vrátane aktivít v nočných hodinách.
TPN uvádza, že rozhodnutie vychádza z monitoringu nočnej aktivity v Tatrách. Aj obmedzená prítomnosť ľudí po zotmení je podľa odborníkov rušivá pre zvieratá. „Noc je kľúčovým obdobím aktivity pre mnohé druhy zvierat,“ dodáva TPN.
V zimnom období sa k environmentálnym dôvodom pridávajú aj bezpečnostné hľadiská. Nočný pohyb po horských chodníkoch zvyšuje riziko úrazov a sťažuje prípadné záchranné zásahy.
TPN zároveň pripomína, že od 1. marca do 30. novembra na jeho území platí trvalý zákaz pohybu od súmraku do úsvitu a niektoré chodníky sú v zimnom a jarnom období úplne alebo čiastočne uzavreté.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
