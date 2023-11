Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť našim poľnohospodárom

Varšava 20. novembra (TASR) - Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu poľských poľnohospodárov v spojitosti s ťažkosťami, ktoré by sa mohli vyskytnúť po vstupe Ukrajiny do EÚ. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Telus počas zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli vyjadril znepokojenie, že navrhovaný vstup Ukrajiny do Európskej únie by spôsobil ťažkosti poľnohospodárskemu sektoru EÚ.



Poľský minister podľa svojich slov absolvoval stretnutia s rezortnými partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), kam okrem Poľska patria aj ČR, Maďarsko a SR, i s tzv. krajinami v prednej línii, ktoré sú ovplyvnené v spojitosti s vývozom poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko). Tieto rokovania sa podľa Telusa zameriavali na možný vstup Ukrajiny do EÚ.



"Sú to výzvy pre poľnohospodárstvo EÚ," povedal. "Musíme hľadať také riešenia, aby to neuškodilo európskemu poľnohospodárstvu. Aby vstup Ukrajiny do EÚ neškodil našim poľnohospodárom – poľským alebo tým v ďalších krajinách prednej línie," povedal.



Ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ takisto rokovali o prevoze ukrajinského obilia cez územie Únie. Jednostranné embargá na tieto produkty, ktoré zaviedli Poľsko, Maďarsko a SR podľa Telusa potvrdili, že takýto prevoz sa dá uskutočniť. Tiež uviedol, že mnohé členské krajiny EÚ neverejne súhlasili s jeho postojom, a vyjadril presvedčenie, že EÚ zo situácie vyvodí závery a vytvorí systém na úrovni Únie s cieľom zaistiť prísun ukrajinského tovaru na tie isté trhy ako pred začiatkom vojny.