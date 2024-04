Poľsko vyčlení peniaze pre agentúry, ktoré podporujú civilistov v Gaze

Varšava 24. apríla (TASR) - Poľsko poskytne finančnú pomoc vo výške dvoch miliónov dolárov pre dve humanitárne agentúry OSN, ktoré podporujú civilistov vo vojnou zmietanom Pásme Gazy. V stredu to oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Palestínska enkláva zažíva humanitárnu krízu, ktorá je výsledkom vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Vojnu rozpútal bezprecedentný útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra.



OSN odhaduje, že humanitárnu pomoc potrebujú viac ako dva milióny Palestínčanov. Svetový potravinový program (WFP) zase tvrdí, že deväť z desiatich obyvateľov severnej časti Pásma Gazy žije z menej ako jedného jedla denne.



Poľský rezort diplomacie v dôsledku tejto situácie vyčlení jeden milión dolárov pre WFP a ďalší milión pre Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA), uvádza sa v jeho vyhlásení s tým, že WFP je dôležitým partnerom Varšavy v oblasti humanitárnej pomoci.



"WFP poskytuje mesačne potraviny viac ako 1,45 milióna obyvateľov Pásma Gazy. Poľská platba je reakciou na požiadavku 760 miliónov dolárov, ktorú WFP ohlásil na vykonávanie humanitárnej operácie v Gaze do konca roka 2024," dodáva poľské ministerstvo.



Príspevkom do rozpočtu UNRWA zase dáva najavo súčasný záväzok Poľska voči palestínskym utečencom v Gaze a na západnom brehu Jordánu, ako aj v Jordánsku, Libanone a Sýrii.