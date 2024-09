Poľsko vyčlenilo miliardu zlotých na pomoc obetiam záplav

Varšava 16. septembra (TASR) - Poľsko vyčlenilo jednu miliardu zlotých (234 miliónov eur) na pomoc obetiam záplav na juhu krajiny, oznámil v pondelok premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a PAP.



"Obrátil som sa na ministra financií a v tejto chvíli sme zabezpečili rezervnú miliardu zlotých pre potreby lokalít a ľudí zasiahnutých povodňami," uviedol Tusk na tlačovej konferencii.



Podľa Tuska môžu ľudia postihnutí povodňami požiadať o okamžitú pomoc do výšky 10.000 zlotých (2341 eur), ďalej o pomoc až do výšky 100.000 zlotých (23.412 eur) na opravu domov či hospodárskych budov a o pomoc do výšky 200.000 zlotých (46.824 eur) na rekonštrukciu obytných budov.



"Minister financií ma uistil, že v súlade s našimi očakávaniami nebudú chýbať prostriedky na okamžitú a dlhodobú pomoc," povedal poľský premiér.



Juh a juhozápad Poľska od piatka sužujú výdatné dažde, ktoré zapríčinili rozvodnenie niektorých vodných tokov. V mnohým mestách sú zaplavené ulice a domy a došlo k poškodeniu mostov a ďalšej infraštruktúry.



V súvislosti so živelnou katastrofou už bolo hlásených niekoľko obetí na životoch. Ich presný počet však bude známy až po tom, ako sa stanoví príčina smrti, píše PAP.



Hovorkyňa poľskej polície Katarzyna Nowaková v pondelok pre agentúru AFP uviedla, že polícia v oblastiach zasiahnutých povodňami zatiaľ eviduje úmrtia štyroch ľudí, presná príčina ich smrti však ešte nie je známa.