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Poľsko vyhlásilo dvojdňový štátny smútok v súvislosti so streľbou
Nawrocki v sobotu večer podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku v súvislosti so sobotňajšou streľbou v Krakove.
Autor TASR
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Krakov 8. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v sobotu večer podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku v súvislosti so sobotňajšou streľbou v Krakove, oznámil Nawrockého hovorca. TASR o tom informuje podľa agentúr PAP a AFP.
Premiér Donald Tusk, ktorého spolupodpis bol potrebný na to, aby štátny smútok nadobudol platnosť, na brífingu s vládnymi ministrami a šéfmi bezpečnostných služieb ešte predtým potvrdil, že od Nawrockého dostal informácie o tejto záležitosti.
„Nedeľa a pondelok budú v Poľsku dňami štátneho smútku. Moja kancelária určí, akú formu to bude mať, ale tieto dva dni nepochybne prežijeme všetci spoločne,“ uviedol Tusk, ktorý útok v Krakove označil za teroristický čin.
V sobotu okolo 15:00 vrazilo auto idúce vysokou rýchlosťou na krakovské hlavné námestie, ktoré je zvyčajne plné turistov. V aute sedel 24-ročný maskovaný Poliak v odeve pripomínajúcom uniformu, ktorý začal náhodne strieľať. Ľudia na námestí sa rozbehli do okolitých kaviarní, reštaurácií a dvorov. Páchateľ začal strieľať aj na policajtov, zranení sú najmenej dvaja príslušníci, jeden z nich je v kritickom stave. Muža sa polícii podarilo postreliť a následne zadržať.
Podľa najnovších správ si streľba vyžiadala šesť mŕtvych a 16 zranených, vrátane strelca. Polícia neskôr v útočníkovom dome našla telá dvoch žien a jedného muža. Podľa polície išlo pravdepodobne o rodičov a sestru útočníka.
Minister vnútra ocenil pohotovú reakciu policajtov. „Polícia vystrelila prvé výstrely na útočníka tri minúty po nahlásení streľby. Rýchla reakcia policajtov zabránila oveľa väčšiemu masakru,“ zdôraznil.
Premiér Donald Tusk, ktorého spolupodpis bol potrebný na to, aby štátny smútok nadobudol platnosť, na brífingu s vládnymi ministrami a šéfmi bezpečnostných služieb ešte predtým potvrdil, že od Nawrockého dostal informácie o tejto záležitosti.
„Nedeľa a pondelok budú v Poľsku dňami štátneho smútku. Moja kancelária určí, akú formu to bude mať, ale tieto dva dni nepochybne prežijeme všetci spoločne,“ uviedol Tusk, ktorý útok v Krakove označil za teroristický čin.
V sobotu okolo 15:00 vrazilo auto idúce vysokou rýchlosťou na krakovské hlavné námestie, ktoré je zvyčajne plné turistov. V aute sedel 24-ročný maskovaný Poliak v odeve pripomínajúcom uniformu, ktorý začal náhodne strieľať. Ľudia na námestí sa rozbehli do okolitých kaviarní, reštaurácií a dvorov. Páchateľ začal strieľať aj na policajtov, zranení sú najmenej dvaja príslušníci, jeden z nich je v kritickom stave. Muža sa polícii podarilo postreliť a následne zadržať.
Podľa najnovších správ si streľba vyžiadala šesť mŕtvych a 16 zranených, vrátane strelca. Polícia neskôr v útočníkovom dome našla telá dvoch žien a jedného muža. Podľa polície išlo pravdepodobne o rodičov a sestru útočníka.
Minister vnútra ocenil pohotovú reakciu policajtov. „Polícia vystrelila prvé výstrely na útočníka tri minúty po nahlásení streľby. Rýchla reakcia policajtov zabránila oveľa väčšiemu masakru,“ zdôraznil.