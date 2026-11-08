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Poľsko vyhlásilo dvojdňový štátny smútok v súvislosti so streľbou

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Foto z miesta. Foto: TASR/AP

Nawrocki v sobotu večer podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku v súvislosti so sobotňajšou streľbou v Krakove.

Autor TASR
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Krakov 8. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v sobotu večer podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil 8. a 9. november za dni štátneho smútku v súvislosti so sobotňajšou streľbou v Krakove, oznámil Nawrockého hovorca. TASR o tom informuje podľa agentúr PAP a AFP.

Premiér Donald Tusk, ktorého spolupodpis bol potrebný na to, aby štátny smútok nadobudol platnosť, na brífingu s vládnymi ministrami a šéfmi bezpečnostných služieb ešte predtým potvrdil, že od Nawrockého dostal informácie o tejto záležitosti.

Nedeľa a pondelok budú v Poľsku dňami štátneho smútku. Moja kancelária určí, akú formu to bude mať, ale tieto dva dni nepochybne prežijeme všetci spoločne,“ uviedol Tusk, ktorý útok v Krakove označil za teroristický čin.

V sobotu okolo 15:00 vrazilo auto idúce vysokou rýchlosťou na krakovské hlavné námestie, ktoré je zvyčajne plné turistov. V aute sedel 24-ročný maskovaný Poliak v odeve pripomínajúcom uniformu, ktorý začal náhodne strieľať. Ľudia na námestí sa rozbehli do okolitých kaviarní, reštaurácií a dvorov. Páchateľ začal strieľať aj na policajtov, zranení sú najmenej dvaja príslušníci, jeden z nich je v kritickom stave. Muža sa polícii podarilo postreliť a následne zadržať.

Podľa najnovších správ si streľba vyžiadala šesť mŕtvych a 16 zranených, vrátane strelca. Polícia neskôr v útočníkovom dome našla telá dvoch žien a jedného muža. Podľa polície išlo pravdepodobne o rodičov a sestru útočníka.

Minister vnútra ocenil pohotovú reakciu policajtov. „Polícia vystrelila prvé výstrely na útočníka tri minúty po nahlásení streľby. Rýchla reakcia policajtov zabránila oveľa väčšiemu masakru,“ zdôraznil.
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