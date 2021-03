Poľsko vyhostilo dvoch bieloruských konzulov, reagovalo na krok Minska

Varšava 12. marca (TASR) - Poľsko v piatok oznámilo, že vyhosťuje dvoch bieloruských diplomatov. Ide o reakciu na podobný krok Bieloruska, ktoré vo štvrtok vyhlásilo za nežiaducich dvoch poľských diplomatov.



Ako informovala agentúra AFP, námestník poľského ministra zahraničia Marcin Przydacz na svojom konte na sociálnej sieti Twitter oznámil, že vzhľadom na "pokračujúce nepriateľské gestá" Bieloruska sa Poľsko rozhodlo vykázať dvoch bieloruských konzulov so sídlom vo Varšave a v meste Bialystok na východe Poľska.



Séria vzájomných vyhostení diplomatov medzi Bieloruskom a Poľskom sa začala vynúteným odchodom poľského diplomata z dôvodu jeho účasti na podujatí venovanom "dňu prekliatych vojakov".



Termínom "prekliati vojaci" sa v historiografii označujú rôzne protisovietske a antikomunistické odbojové organizácie vytvorené v Poľsku v neskorších fázach druhej svetovej vojny a po jej skončení, ktoré najskôr bojovali proti nacistickým okupantom, no neskôr sa obrátili aj proti sovietskej moci. Často pritom konali násilne voči tým, ktorí neboli Poliaci, a to najmä voči Bielorusom. Ich boj proti sovietskej okupácii trval až do 50. rokov 20. storočia.



Vzťahy medzi Bieloruskom a jeho západným susedom, Poľskom, sú naštrbené od vlaňajšieho augusta, keď v bieloruských mestách vypukli protesty proti spornému víťazstvu Alexandra Lukašenka v prezidentských voľbách.



Poľsko po týchto voľbách prichýlilo na svojom území viacerých bieloruských aktivistov, ktorí utiekli zo svojej vlasti, aby sa vyhli tvrdým zásahom úradov proti opozícii.