Poľsko vyhostilo neonacistu, mal sa zúčastniť polovojenského výcviku

Varšava 8. novembra (TASR) - Poľsko v piatok vyhostilo švédskeho neonacistu, ktorý sa mal v krajine zúčastniť na polovojenskom výcviku zaobchádzania s automatickými zbraňami podobného typu, aké boli použité počas útoku na dve mešity na Novom Zélande, ktorý si v marci vyžiadal 51 obetí. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnes o 8.00 h bol Anton T. posadený do lietadla smerom do Švédska," uviedol hovorca koordinátora poľských špeciálnych síl Stanislaw Zaryn. Švédske médiá muža identifikovali ako 22-ročného Antona Thulina, ktorý bol v minulosti uznaný za vinného z pokusu o útok na utečenecké stredisko vo Švédsku.



Jeho prítomnosť v Poľsku predstavovala "vážnu, reálnu a aktuálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a verejný poriadok", uviedli v oficiálnom vyhlásení špeciálne jednotky. Anton T. "je členom neonacistického Nordického hnutia odporu (NMR), ktoré chce pomocou revolúcie vytvoriť národnosocialistickú Republiku severu".



Mladý Švéd pricestoval do Poľska, aby sa na výcviku naučil narábať s rovnakou zbraňou, akú počas útoku v novozélandskom meste Christchurch použil Austrálčan Brenton Tarrant a usmrtil tak 51 ľudí a ďalších 51 zranil. Tarrant (29) v júni poprel svoju vinu v prípade všetkých 92 vznesených obvinení z vraždy, pokusu o vraždu i terorizmu. Proces s ním by sa mal začať 2. júna 2020.



NMR, ktoré hlása aj nadradenosť bielej rasy, vzniklo už v 90. rokoch 20. storočia vo Švédsku, ale rozšírilo sa aj do iných škandinávskych krajín - Nórska, Fínska i Dánska.