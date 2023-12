Prieskum: Vyše 40 percent Poliakov verí, že Tuskova vláda bude lepšia

Varšava 17. decembra (TASR) - Štyria z desiatich Poliakov veria, že nová vláda premiéra Donalda Tuska bude lepšia ako predchádzajúci kabinet Mateusza Morawieckeho zo strany Právo a spravodlivosť (PiS). Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Celkovo si to myslí 42,3 percenta opýtaných Poliakov podľa prieskumu SW Research pre denník Rzeczpospolita zverejneného v nedeľu. Ďalších 25 percent uviedlo, že Tuskova vláda bude horšia ako vláda jeho predchodcu.



Tuska ako bývalého poľského premiéra a vodcu opozície za predsedu vlády zvolil Sejm, dolná komora parlamentu, 11. decembra. V stredu potom zložil spolu so svojim kabinetom prísahu do rúk prezidenta Andrzeja Dudu.



Viac ako 15 percent opýtaných obe vlády ohodnotilo ako rovnako dobré a 17,4 percenta na túto záležitosť nemalo názor. Prieskum SW Research sa robil na vzorke 800 dospelých v dňoch 12. a 13. decembra.



V parlamentných voľbách v polovici októbra PiS zvíťazila, ale novú Morawieckeho vládu v Sejme podporilo iba 190 poslancov, 266 bolo proti. Novú vládu preto vytvorila koalícia Tuskovej Občianskej platformy, stredopravej Tretej cesty a Novej ľavice, ktorú v Sejme podporilo 248 poslancov, proti bolo 201.