Poľsko vyšetruje hackerské útoky na svoju železničnú sieť

Varšava 26. augusta (TASR) - Poľské úrady v sobotu oznámili, že vyšetrujú zjavný hackerský útok na národnú železničnú komunikačnú sieť, ktorý v noci destabilizoval dopravu na severozápade krajiny.



Incident vyšetruje agentúra pre vnútornú bezpečnosť krajiny a polícia, uviedol pre tlačovú agentúru PAP zástupca koordinátora špeciálnych služieb Stanislaw Zaryn.



"Momentálne nič nevylučujeme," povedal Zaryn po tom, ako sa hackeri neďaleko severozápadného mesta Štetín nabúrali do rádiokomunikačnej siete železníc PKP, čo viedlo k vydaniu niekoľkých signálov na zastavenie, ktoré zastavili alebo zdržali približne 20 vlakov.



Poľské médiá uviedli, že signály sa striedali s interpretáciou ruskej hymny a záznamom prejavu ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Vieme, že už niekoľko mesiacov prebiehajú pokusy o destabilizáciu poľského štátu. Takéto pokusy podnikla Ruská federácia v spolupráci s Bieloruskom," dodal Zaryn s tým, že úrady berú tento incident vážne.



Doprava sa obnovila v priebehu niekoľkých hodín a Zaryn povedal, že útok "nepredstavoval riziko pre zdravie alebo životy cestujúcich. "Nepredstavuje to nebezpečenstvo pre železničnú dopravu v Poľsku," zdôraznil.



Poľsko, ktoré je blízkym spojencom Ukrajiny, je kľúčovým tranzitným bodom pre západné zbrane určené na pomoc svojmu susedovi, ktorého vlani vo februári napadlo Rusko.



Počas uplynulého týždňa došlo na poľských železniciach k niekoľkým nehodám vrátane dvoch vykoľajení, pri ktorých sa nikto nezranil. Zaryn uviedol, že neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že tieto incidenty a hackerské útoky spolu súvisia.