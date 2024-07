Poľsko vyšetruje údajné podnecovanie vraždy lídra bieloruskej opozície

Varšava 19. júla (TASR) - Poľská prokuratúra začala vyšetrovanie v súvislosti údajným podnecovaním na vraždu bieloruského opozičného lídra Pavla Latušku. V piatok to Latuška potvrdil pre poľské médiá. TASR informáciu prevzala z agentúry PAP.



Latuška pre PAP uviedol, že sa neobrátil na prokuratúru a nepodal ani trestné oznámenie. "Pochopil som to tak, že vyšetrovanie začali z úradnej povinnosti," povedal. Dodal, že od začiatku tohto roka poľské zložky zmarili "dve hrozby" voči jeho osobe.



Hovorca poľskej prokuratúry Przemyslaw Nowak potvrdil, že vyšetrovanie sa začalo v apríli. Zameriava sa na "podnecovanie istej osoby, aby zabila Pavla L., ku ktorému došlo v auguste 2022 v meste Piaseczno". Nabádať na vraždu mala podľa hovorcu osoba zapojená do činnosti cudzej rozviedky. V prípade zatiaľ nikto neobvinili.



Latuška je bývalým bieloruským diplomatom. Pôsobil na veľvyslaneckých postoch v Európe vrátane Poľska. Zastával aj pozíciu ministra kultúry v rokoch 2009-12.



Po voľbách v roku 2020, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov znovu zvíťazil prezident Alexandr Lukašenko, Latuška verejne podporil opozičné protesty, voľby označil za zmanipulované a odsúdil policajnú brutalitu voči demonštrantom.



Bieloruská opozícia Latušku viackrát spomínala ako budúceho kandidáta na prezidenta. Krajinu však v októbri 2020 opustil zo strachu pred prenasledovaním zo strany štátnych orgánov. V súčasnosti žije v exile v Európe. Bieloruský súd ho v roku 2023 v neprítomnosti odsúdil na 18 rokov väzenia.