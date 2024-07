Poľsko vyšetruje zapojenie zahraničných aktérov do série požiarov

Varšava 17. júla (TASR) - Poľské úrady podľa ministra vnútra Tomasza Siemoniaka vyšetrujú možnosť účasti zahraničných aktérov na sérii požiarov, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli krajinu. O jeho vyhlásení informovala poľská agentúra PAP, píše TASR.



Požiare zaznamenali aj vo veľkých mestách ako Varšava a Gdansk, čo vyvolalo obavy z možnej sabotáže.



V rozhovore pre televíziu TVN24 Siemoniak v stredu uviedol, že Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) vyšetruje každý významnejší požiar.



"Zvažujeme všetky scenáre," uviedol Siemoniak. "Udalosti posledných mesiacov dokazujú, že v každej situácii treba brať do úvahy potenciálnu aktivitu zahraničných spravodajských služieb," dodal. Podľa neho by títo zahraniční aktéri mohli na podpaľačské útoky používať namiesto cvičených agentov jednorazovo obyčajných ľudí s amatérskym vybavením najatých za pár tisíc eur.



Desiatka ľudí je v súčasnosti už vo väzbe a ďalší jednotlivci boli vyhostení.



Minister zdôraznil dôležitosť spolupráce medzi poľskými hasičmi, políciou a ABW spolu s výmenou spravodajských informácií so spojeneckými krajinami, ako sú Litva a Česká republika, ktoré tiež zažili podobné požiare.