Poľsko vysiela na hranice s Bieloruskom ďalších 500 vojakov

Varšava 20. septembra (TASR) - Poľsko v pondelok oznámilo, že vysiela na hranice s Bieloruskom ďalších 500 vojakov v snahe posilniť ich ochranu proti silnejúcemu prílevu migrantov. Informovala o tom agentúra AP.



Poľskí vládni predstavitelia obviňujú z organizovania nelegálnej migrácie Bielorusko a Rusko, ktoré sa tak podľa nich snažia vyvolať v EÚ nestabilitu.



"Čelíme dobre organizovanej akcii riadenej z Minska a Moskvy," povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki po stretnutí s ministrom vnútra a šéfom pohraničnej stráže. Dodal, že Poľsko bude brániť svoje hranice pred nelegálnou migráciou "s plným odhodlaním".



Minister vnútra Mariusz Kaminski uviedol, že tento týždeň bude do pohraničného pásma vyslaných ďalších 500 vojakov a osem špeciálnych vozidiel.



Premiér takisto oznámil, že traja migranti, ktorých mŕtve telá našli v nedeľu v blízkosti hraníc s Bieloruskom, zomreli na podchladenie.



Morawiecki a Kaminski uviedli, že majú informácie o tom, že migranti z Blízkeho východu a Afriky platia v Bielorusku značnú sumu, zhruba 2500 dolárov, za prísľub prepravy do Nemecka, ale bieloruskí vojaci ich napokon nechajú v lesoch alebo močiaroch na hraniciach s Poľskom.



Dodali, že Bielorusko zaviedlo bezvízový styk s niektorými krajinami Blízkeho východu, ktoré majú "migračný potenciál".



Poľsko, Litva a Lotyšsko zaznamenali v uplynulých mesiacoch výrazný nárast počtu Iračanov, Afgancov, Sýrčanov a Afričanov prichádzajúcich z územia Bieloruska. Od začiatku tohto roka tieto krajiny dovedna zaznamenali už viac než 8000 pokusov o nelegálne prekročenie hraníc z bieloruského územia, z toho vyše 3800 od začiatku septembra.



Poľsko - prvýkrát od pádu komunizmu v roku 1989 - vyhlásilo 2. septembra popri svojej hranici s Bieloruskom výnimočný stav, ktorý platí 30 dní, a cudzinci majú zakázané cestovať do tejto oblasti. Okrem toho tam vojaci budujú pohraničný plot.