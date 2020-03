Poľsko vyslalo do Talianska 15 lekárov na boj proti koronavírusu

Varšava 30. marca (TASR) - Poľskí lekári odcestovali v pondelok do Talianska, kde by mali pomôcť talianskym kolegom a získať skúsenosti s bojom proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Misia má za cieľ pomôcť preťaženým talianskym lekárom a poskytnúť im pár chvíľ oddychu," povedala Aleksandra Rutkowská z nadácie Poľské centrum medzinárodnej pomoci (PCPM).



"Takisto chceme získať skúsenosti v prípade, že ich Poľsko bude potrebovať," dodala.



"Chceme vidieť vnútro šelmy, kým sa objaví v našej krajine," hovorí psychiater a detský lekár Pawel Sczucinski. "Potom budeme lepšie pripravení na príchod pandémie."



Poliaci vyslali do Talianska 15 lekárov. Tí by mali stráviť desať dní v lombardskom meste Brescia, ktoré je srdcom najviac zasiahnutého talianskeho regiónu.



Taliansko v pondelok tretí deň po sebe zaznamenalo pokles nových prípadov nákazy.



Poľsko dosiaľ potvrdilo 2055 prípadov nákazy a 31 úmrtí.