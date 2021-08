Poľsko vyšle do Afganistanu 100 vojakov, budú pomáhať s evakuáciou

Varšava 19. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu večer schválil vyslanie 100 poľských vojakov do Afganistanu, ktorí budú do 16. septembra v spolupráci so spojencami pomáhať pri evakuácii poľských i zahraničných občanov z Kábulu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



V stredu večer podľa poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka pristálo na letisku vo Varšave prvé evakuačné lietadlo. Stroj poľskej armády typu Hercules C-17 prepravil podľa agentúry PAP 76 Poliakov a ich afganských spolupracovníkov z Kábulu najprv do Uzbekistanu. Odtiaľ do Poľska odleteli lietadlom poľskej leteckej spoločnosti LOT Polish Airlines.



Druhý poľský evakuačný let z Kábulu pristál vo Varšave vo štvrtok okolo 10.00 h SELČ, uviedla PAP.



Poľské ozbrojené sily od utorka evakuujú z Kábulu Poliakov a Afgancov, ktorí predtým spolupracovali s poľskou vojenskou alebo diplomatickou misiou alebo inak pomáhali západným krajinám. Evakuované osoby budú musieť po príchode do Varšavy podstúpiť karanténu, pripomína AP.