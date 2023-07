Poľsko vyšle na svoje hranice s Bieloruskom ďalších 500 policajtov

Varšava 2. júla (TASR) - Poľsko pošle na hranice s Bieloruskom 500 policajtov pre napätú situáciu spôsobenú presunom niektorých členov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny do Bieloruska. Oznámil to v nedeľu poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



"Pre napätú situáciu na hraniciach s Bieloruskom som sa rozhodol posilniť naše jednotky vyslaním 500 poľských policajtov z ochranných a protiteroristických jednotiek. Pripoja sa k 5000 pohraničníkom a 2000 vojakom, ktorí chránia bezpečnosť tejto časti poľských hraníc," uviedol Kamiňski.



Varšava minulý týždeň oznámila, že posilní bezpečnosť na hraniciach pre obavy z prítomnosti vagnerovcov v Bielorusku. Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina ponúknuť bojovníkom z Vagnerovej skupiny a jej zakladateľovi Jevgenijovi Progožinovi možnosť premiestniť sa po zorganizovaní minulotýždňovej ozbrojenej vzbury do Bieloruska vyvolala obavy v krajinách východného krídľa NATO. Panujú medzi nimi totiž obavy, že ich prítomnosť vytvorí v regióne nestabilitu.



Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczynski v stredu uviedol, že v Bielorusku už môže byť asi 8000 vagnerovcov.