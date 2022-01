Výstavba múru na hraniciach Poľska s Bieloruskom sa začne v utorok

Varšava 25. januára (TASR) - Výstavba 186 kilometrov dlhého múru na poľsko-bieloruských hraniciach sa začne v priebehu utorka. Podľa agentúry PAP to v pondelok oznámila poľská pohraničná služba.



Výstavba múru sa začne v tento deň osadením betónových pilierov, uviedla hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská. Zároveň dodala, že stavebné prípravy prebehajú na mieste už niekoľko týždňov.



Odhaduje sa, že konštrukcia múru na poľsko-bieloruských hraniciach bude stáť 1,2 miliardy zlotých (263 miliónov eur).



Od minulého leta sa poľské hranice z Bieloruska pokúsili prekročiť už tisíce migrantov pochádzajúcich prevažne z Blízkeho východu. Migranti sa z Bieloruska snažili dostať do EÚ aj cez Litvu a ďalšie pobaltské krajiny, ktoré zaznamenali rapídny nárast počtu pokusov o prekročenie svojich hraníc.



Prílev migrantov do Poľska – ale i do pobaltských štátov – sa zintenzívnil na hraniciach s Bieloruskom po tom, čo tamojší líder Alexandr Lukašenko v reakcii na sériu sankcií zo strany Západu vyhlásil, že nebude brániť migrantom z Blízkeho východu postupovať ďalej do Európy. Európska únia obvinila Lukašenka, že migrantov necháva dokonca cielene zvážať z krízových oblastí.