Poľsko vytvorí obranný fond, využije naň miliardy eur z Plánu obnovy

Varšava 25. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk pred utorkovým zasadnutím vlády informoval o vytvorení nového Fondu bezpečnosti a obranyschopnosti, ktorý by mal využiť 30 miliárd zlotých (7,2 mld. eur) z Plánu obnovy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



"Ešte nedávno si nikto nebol istý, či prostriedky EÚ môžu byť použité na obranné účely. Vďaka vám (ministrovi obrany Wladyslawovi Kosiniakovi-Kamyszovi - pozn. TASR) sme našli spôsob a presvedčili Európsku komisiu, aby tie peniaze mohli byť využité," povedal premiér. Poľsko je podľa jeho slov prvou európskou krajinou, ktorá vytvorila takýto fond na financovanie obranných projektov v rámci Plánu obnovy. Má ísť napríklad o budovanie krytov.



Premiér tiež vyzval prezidenta, aby urýchlene podpísal nariadenie vlády, ktorým sa pozastavuje právo požiadať o azyl. "Prosím, nemárnite ani hodinu. Vôbec nerozumiem, ako to môže tak dlho trvať," obrátil sa na prezidenta. Podľa Tuska je pozastavenie práva žiadať o azyl najlepšou metódou, ako predísť tomu, aby migranti smerujúci ďalej na západ boli do Poľska vracaní, pretože tam boli prvý raz zaregistrovaní.



Tusk informoval aj o neverejnej správe o zahraničnej politike, ktorú vypracoval minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Vláda podľa neho tiež plánuje zvýšiť príspevok na pohreb zo 4000 (960 eur) na 7000 zlotých (1680 eur). "Bude to úľava pre tých, ktorí sa ocitli v takejto smutnej potrebe," doplnil a vyjadril nádej, že parlament návrh schváli.



V závere svojho vystúpenia vyzval štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Andrzeja Szejnu zo Novej ľavice, aby si vzal dovolenku, kým sa nevyriešia podozrenia okolo jeho osoby. Szejna sa podľa médií zúčastňoval na zasadnutiach Sejmu pod vplyvom alkoholu.