Poľsko využije AI na tlmočenie konferencií v Rade EÚ

Varšava 12. februára (TASR) – Obsah všetkých tlačových konferencií vo Varšave počas predsedníctva Poľska v Rade EÚ bude simultánne tlmočený umelou inteligenciou (AI), informuje spravodajca TASR. Poľské predsedníctvo podľa svojho webu uzavrelo partnerstvo so spoločnosťou ElevenLabs, vďaka ktorému budú tlačové konferencie po neformálnych stretnutiach ministrov EÚ vo Varšave dabované do poľštiny, angličtiny a francúzštiny.



Počas svojho šesťmesačného predsedníctva, ktoré sa začalo 1. januára, Poľsko usporiada vo Varšave vyše 20 neformálnych stretnutí ministrov, po ktorých budú nasledovať tlačové konferencie. Záznamy konferencií sprístupnia na YouTube kanáli predsedníctva s možnosťou výberu jazykovej stopy. Dabing zabezpečí zachovanie tónu a prejavu pôvodného rečníka a jeho presnosť bude kontrolovaná.



Minister pre európske záležitosti Adam Szlapka označil spoluprácu za príklad inovácií, ktoré majú praktické využitie v komunikácii v rámci EÚ. "Vďaka moderným technológiám dokážeme zapojiť milióny ľudí v celej Európe do diskusií o bezpečnosti a konkurencieschopnosti," povedal minister.



Spoločnosť ElevenLabs, založená v roku 2022 v Poľsku, sa za necelé tri roky stala lídrom v oblasti generatívnej AI. "Teší ma, že je to poľská spoločnosť, ktorá vyvinula tento prelomový nástroj," povedal minister. Podľa zástupkyne spoločnosti Aleksandry Pedraszewskej táto spolupráca ukazuje prínosy umelej inteligencie v sprístupňovaní obsahu a podčiarkuje úlohu poľských odborníkov v technologických inováciách.



Proces dabingu bude využívať hlasy profesionálnych dabingových hercov alebo pôvodných rečníkov, ktorí na to poskytnú svoj súhlas. Ministerstvo digitálnych záležitostí Poľska ubezpečilo, že AI preklady budú presne korešpondovať s pôvodnými vyhláseniami a nebudú použité na iné účely. Technológia prešla bezpečnostnou kontrolou Generálneho sekretariátu Rady EÚ a kybernetického oddelenia ministerstva.



Dabované nahrávky budú k dispozícii v priebehu niekoľkých dní po jednotlivých konferenciách. Poľské predsedníctvo v Rade EÚ sa začalo v januári a potrvá do konca júna, keď ho odovzdá Dánsku.