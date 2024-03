Poľsko vyzvalo na uvalenie sankcií na ruské a bieloruské agroprodukty

Vilnius/Varšava 4. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyzval Európsku úniu, aby uvalila sankcie na potravinárske a poľnohospodárske produkty dovážané z Ruska a Bieloruska. Reaguje tak na protesty európskych farmárov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Poľnohospodári naprieč celou Európou už týždne protestujú proti podľa nich prísnym environmentálnym reguláciám EÚ, konkurencii vyplývajúcej z lacného dovozu z tretích krajín a nízkym mzdám.



"Bol by som radšej, keby sme ako celá Európska únia rozhodli o sankciách voči Rusku a Bielorusku, pokiaľ ide o potraviny a poľnohospodárske výrobky," povedal Tusk novinárom počas návštevy Litvy.



Susedný pobaltský štát Lotyšsko ešte vo februári zaviedol dočasný zákaz dovozu obilia a iných poľnohospodárskych výrobkov z Ruska a Bieloruska, a to aj cez sprostredkovateľské krajiny.



Poľský premiér v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že iniciatíva na úrovni EÚ bude účinnejšia než rozhodnutia jednotlivých regionálnych členských štátov bloku.



Tusk dodal, že predloží návrh uznesenia poľského parlamentu, v ktorom vyzve Európsku komisiu, aby na dovoz z Ruska a Bieloruska uvalila "úplné sankcie".



Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu blokuje kľúčové trasy v Čiernom mori, ktoré Kyjev využíval na export svojich agroproduktov. Európska únia v snahe pomôcť Ukrajine v roku 2022 zrušila clá na ukrajinský tovar, ktorý sa prepravuje cez členské štáty eurobloku.



Pre logistické problémy sa väčšina vyvážaného ukrajinského obilia nahromadila v susednom Poľsku a miestni poľnohospodári sú nútení predávať svoj tovar za nižšie ceny.



Poľskí poľnohospodári už dlhšie blokujú hraničné priechody s Ukrajinou aj diaľnice na protest proti podľa nich nespravodlivej konkurencii a dovozu lacných výrobkoch z Ukrajiny.



Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou sa čoraz viac vyostrujú v súvislosti s blokádami hraníc a sporom o obilie. V posledných týždňoch najmenej štyrikrát poľskí demonštranti vysypali ukrajinské obilie z nákladných áut a vlakov.



Poľský premiér Tusk v Litve tiež povedal, že celoeurópske sankcie by umožnili efektívnejšiu ochraňovať európske poľnohospodárske a potravinárske produkty a tiež umožnili "plne odblokovať možnosti vývozu ukrajinských výrobkov do tretích krajín".