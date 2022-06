Poľsko vyzýva EÚ na zavedenie ďalšieho balíka sankcií voči Rusku

Varšava 18. júna (TASR) - Poľsko vyzýva Európsku úniu, aby zaviedla ďalšie sankcie voči Moskve za prebiehajúcu ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine. Uviedol to v sobotu hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá citovala jeho vyjadrenie pre nemecké noviny Welt am Sonntag.



"Z nášho pohľadu musí byť siedmy balík sankcií zavedený čo najskôr. Musíme pokračovať v tlaku (na Moskvu)," povedal Jasina pred pondelkovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Luxemburgu.



Dodal, že Poľsko si v tomto smere váži podporu pobaltských partnerov a dúfa, že ostatné členské štáty EÚ budú tiež súhlasiť so sprísnením sankcií voči Rusku.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz pre Welt am Sonntag uviedol, že šiesty balík sankcií EÚ "zasiahol Rusko tvrdo, no zatiaľ sa nepodarilo dostatočne oslabiť (ruského prezidenta Vladimira) Putina a jeho vojenskú mašinériu". Podľa Przydacza je preto potrebné zaviesť ďalšie a prísnejšie sankcie. "Ako Európania tu musíme konať koordinovane," dodal.



Przydacz povedal, že Poľsko navrhuje úplne zastaviť vývoz európskych technológií do Ruska. Zdôraznil, že EÚ musí zaviesť tvrdšie opatrenia aj voči ruským bankám a ruským propagandistickým a dezinformačným médiám.



Európska únia na začiatku júna oficiálne prijala už šiesty balík sankcií voči Rusku, ktorý zahŕňa rozsiahle embargo na nákup ruskej ropy či opatrenia voči bankám a štátnym médiám krajiny.