Poliaci si pripomenú 80. výročie povstania preletom nad Varšavou

Varšava 31. júla (TASR) - Poľské vzdušné sily si 1. augusta pripomenú 80. výročie Varšavského povstania preletom ponad hlavné mesto Poľska, uviedol podpredseda vlády a minister obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Poľská armáda vždy stála a vždy bude stáť po boku tých, ktorí budovali dejiny Poľska, a ktorí konali hrdinské činy," uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu počas spoločnej tlačovej konferencie s primátorom Varšavy a riaditeľom Múzea Varšavského povstania.



Minister obrany dodal, že letectvo chce týmto spôsobom vzdať poctu varšavským povstalcom z roku 1944. Nad mestom preletia štyri stíhačky F-16 a vojenské transportné lietadlo Lockheed C-130 Hercules.



Počas výročia si letectvo zároveň uctí pomoc Veľkej Británie, USA, Kanady, Austrálie a Južnej Afriky, ktoré Poliakom zhadzovali zbrane, jedlo či lieky a vybavenie od 4. augusta do 22. septembra 1944.



Varšavské povstanie bolo jedným z najväčších prejavov ozbrojeného odporu proti okupantom počas druhej svetovej vojny. Do bojov sa 1. augusta 1944 zapojilo približne 40.000 až 50.000 povstalcov. Hoci sa pôvodne očakávalo, že povstanie bude trvať len niekoľko dní, skončilo sa až o dva mesiace.



Počas bojov vo Varšave zahynulo približne 18.000 povstalcov a 25.000 utrpelo zranenia. Straty medzi civilným obyvateľstvom predstavovali až okolo 180.000 obetí. Po potlačení povstania muselo zvyšných 500.000 obyvateľov opustiť mesto, ktoré bolo následne zrovnané so zemou.