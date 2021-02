Líderka poľských protestov proti sprísneniu interrupcií čelí obvineniu

Na archívnej snímke z 28. januára 2021 líderka mimovládnej organizácie Štrajk žien Marta Lempartová vo Varšave. Foto: TASR/AP

Varšava 11. februára (TASR) - Okresná prokuratúra vo Varšave vzniesla v stredu obvinenia voči Marte Lempartovej v súvislosti s jej úlohou v protestoch proti sprísneniu legislatívy, ktorá v Poľsku takmer úplne zakazuje interrupcie. Lempartová o tom vo štvrtok informovala agentúru AP.Lempartová, líderka mimovládnej organizácie Štrajk žien, je obvinená z napadnutia policajta počas demonštrácie a vytvárania epidemiologického rizika pre účastníkov protestov. Okrem toho bola obvinená z toho, že počas rozhlasového rozhovoru verejne schvaľovala trestné činy niektorých protestujúcich vrátane ničenia fasád budov či narúšania bohoslužieb.Lempartová tieto obvinenia podľa svojich slov považuje za vystupňovanie politického tlaku na jej hnutie, ktoré protesty proti sprísneniu legislatívy v oblasti interrupcií organizuje.Za vytváranie epidemiologického rizika môže byť na základe poľských zákonov uložený trest odňatia slobody v dĺžke šesť mesiacov až osem rokov, píše AP.Obvineniam z prečinov čelili mnohí účastníci protestov. Marta Lempartová uviedla, že súdy neskôr takmer vo všetkých prípadoch tieto obvinenia stiahli.Protesty v Poľsku prepukli už v októbri, po rozhodnutí ústavného súdu, na základe ktorého sú interrupcie vykonané z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu protiústavné. Poľská pravicová vláda 27. januára verdikt súdu zapísala do zbierky zákonov.Umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku je v súčasnosti povolené len v prípade, keď tehotenstvo ohrozuje zdravie alebo život matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.Obmedzenie interrupcii v Poľsku začiatkom tohto týždňa slovne odsúdili aj poslanci Európskeho parlamentu. Väčšina z nich to podľa AP označila za porušovanie práv žien. Znepokojenie v súvislosti so zásadami demokracie v tejto krajine opakovane vyjadrila aj Európska únia.