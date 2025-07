V Poľsku vzniknú dve nové veľké ministerstvá, päť ich zanikne

Varšava 23. júla (TASR) - Po ohlásenej rekonštrukcii poľského kabinetu predstavil predseda vlády Donald Tusk v stredu na tlačovej konferencii vznik dvoch nových kľúčových rezortov - ministerstva financií a hospodárstva a ministerstva energetiky. Naopak, zanikne päť ministerstiev, z toho traja ministri prejdú so svojimi agendami na iné rezorty ako štátni tajomníci. Tusk si od tohto kroku sľubuje väčšiu efektivitu a jednotné riadenie strategických oblastí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„To, čo je štrukturálne najdôležitejšou udalosťou, ktorú sme sa v týchto dňoch rozhodli realizovať, je vybudovanie reálneho finančno-hospodárskeho centra vlády,“ uviedol Tusk s tým, že hospodárska a finančná politika štátu musia byť v jedných rukách. Nový superrezort povedie súčasný minister financií Andrzej Domaňski z Občianskej platformy, ktorý sa tak stane ministrom financií a hospodárstva.



Premiér vysvetlil, že ide o prvý prípad v dejinách demokratického Poľska, keď sú hospodárske a fiškálne kompetencie zverené jednému členovi vlády. „Bude tu jedno centrum, ktoré bude pôsobiť transparentne a bude realizovať celkovú finančno-hospodársku politiku,“ dodal.



Nový rezort energetiky bude riadiť 32-ročný ľudovec Milosz Motyka. Tento úrad prevezme kompetencie, ktoré doteraz patrili ministerstvu klímy, životného prostredia a ministerstvu priemyslu. Tusk zdôraznil, že vláda urobí všetko pre to, aby už nedochádzalo k rozptýleniu rozhodnutí na rôznych miestach a posilnila sa koordinácia so štátnymi spoločnosťami a rozvoj jadrovej energetiky.



„Zaručujem plnú spoluprácu nového ministerstva energetiky, pána Motyku, úplnú spoluprácu s mojimi doterajšími partnermi, ale predovšetkým so všetkými spoločnosťami so štátnym podielom, ktoré pôsobia v oblasti energetiky,“ uviedol Tusk.



Oba nové rezorty majú podľa predsedu vlády výrazne zjednodušiť rozhodovací proces a zefektívniť výkon vlády v oblastiach kľúčových pre budúcnosť Poľska.



Z ohlásených zmien tiež vyplýva, že zanikne ministerstvo rozvoja a technológií a ministerstvo priemyslu so sídlom v Katoviciach. Zaniknú tiež rezorty rovnosti, občianskej spoločnosti a seniorskej politiky. Ministri týchto rezortov však budú svoju agendu vykonávať ako štátni tajomníci v rámci iných ministerstiev.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)