Poľsko: Za útokom na tlačovú agentúru PAP sú ruskí hackeri

Varšava 3. júna (TASR) - Prvé výsledky vyšetrovania piatkového kybernetického útoku na poľskú tlačovú agentúru PAP dokazujú, že za zverejnením falošných správ o mobilizácii Poliakov sú ruskí hackeri, uviedol v pondelok poľský minister pre digitálne záležitosti Krzysztof Gawkowski. Poľsko je podľa neho v kybernetickej vojne s Ruskom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru PAP.



V správe, ktorá sa v piatok v agentúre objavila dvakrát, sa tvrdilo, že poľský premiér Donald Tusk oznámil od 1. júla čiastočnú mobilizáciu.



"Prvé dáta z našich serverov potvrdzujú, že to skutočne bol plánovaný útok," povedal Gawkowski pre poľské noviny Gazeta Wyborcza. Vyšetrovanie incidentu stále prebieha.



"Musíme vyšetriť všetky detaily a stanoviť, ako bolo možné dostať sa do interných systémov PAP," uviedol minister.



Útok na PAP bol podľa neho veľmi nebezpečný z novinárskeho hľadiska, pretože agentúra je hlavným zdrojom informácií pre mnohých ľudí. "Každý používa PAP," povedal Gawkowski a dodal, že v uplynulých týždňoch sa poľským úradom podarilo zabrániť mnohým podobným útokom na kritickú infraštruktúru, ktoré by boli citeľné aj pre občanov. Množstvo takýchto útokov v poslednom čase narastá.



"Pred týždňom došlo k prvým zatknutiam v súvislosti s útokmi a podobnými pokusmi. Práve teraz je toto našou realitou a niečo také sa môže stať kdekoľvek a komukoľvek," povedal Gawkowski.



Poľský minister ďalej uviedol, že podľa informácií budú takéto pokusy o útoky na poľskú kritickú infraštruktúru a šírenie dezinformácii prebiehať do nadchádzajúcim volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Poľsku uskutočnia 9. júna.



"Pomenujme to tak, ako to je: sme v kybernetickej vojne s Ruskom," dodal.