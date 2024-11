Poľsko: Za výbuchy balíkov v skladoch je zrejme zodpovedné Rusko

Varšava 8. novembra (TASR) - Ruské spravodajské služby sú pravdepodobne zodpovedné za sériu výbuchov balíkov v kuriérskych skladoch v Poľsku, Británii a Nemecku, ku ktorým došlo v júli tohto roku. Oznámila to v piatok poľská prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Západní predstavitelia už v minulosti tvrdili, že Rusko sa sabotážami pokúša destabilizovať spojencov Ukrajiny. Explózie v európskych kuriérskych skladoch mohli podľa Reuters spôsobiť vážnu eskaláciu, pretože k výbuchom mohlo dôjsť v lietadlách prevážajúcich tieto balíky.



Podľa bezpečnostných predstaviteľov boli vybuchujúce balíky súčasťou sprisahania, ktorého cieľom bolo spôsobiť explóziu v nákladných lietadlách smerujúcich do Spojených štátov a Kanady. Balíky boli poslané z litovského hlavného mesta Vilnius.



"Zozbierané dôkazy naznačujú vysokú pravdepodobnosť, že tieto sabotážne skutky boli podnietené ruskými bezpečnostnými zložkami," uviedol vo vyhlásení hovorca poľskej prokuratúry Przemyslaw Nowak. Rusko tieto obvinenia už predtým odmietlo.



Nowak tvrdí, že Poľsko pátra po dvoch Rusoch a v rámci vyšetrovania už zadržalo štyroch ukrajinských občanov.



O možnom zapojení zahraničných spravodajských služieb do týchto incidentov informovala poľská prokuratúra ešte v októbri, avšak bez toho, aby výslovne menovala Rusko.



Hovorca poľskej prokuratúry v piatok dodal, že na identifikovaní zvyšných osôb zodpovedných za výbuchy spolupracujú aj bezpečnostné zložky iných krajín Európskej únie.