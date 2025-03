Poľsko začalo s deportáciami obvinených migrantov

Varšava 5. marca (TASR) - Poľsko v stredu začalo s deportáciami migrantov, ktorí sa dopustili závažných trestných činov. Oznámili to poľský premiér Donald Tusk a pohraničná stráž, informuje varšavský spravodajca TASR.



"Deportácie sa začali. Úspešne rozbíjame gruzínske gangy. Nie slová, ale činy," napísal premiér na sieti X a pripojil video, na ktorom príslušníci pohraničnej stráže eskortujú spútané osoby do vojenského lietadla.



Pohraničná stráž v správe na svojom webe uviedla, že v stredu zorganizovala návratovú operáciu, počas ktorej letecky vyhostili 17 občanov Gruzínska. Akciu realizovali v spolupráci s leteckou základňou v Krakove-Baliciach, odkiaľ cudzincov v sprievode pohraničníkov deportovali. Ide o prvú z návratových operácií plánovaných na najbližšie týždne.



"Gruzínci boli nútení vrátiť sa, pretože predstavovali hrozbu pre bezpečnosť štátu a verejný poriadok. Niektorí z týchto ľudí mali kriminálnu minulosť. Cudzincom bol zakázaný opätovný vstup do Poľska a schengenského priestoru na obdobie päť až desať rokov," uvádza sa v správe pohraničnej stráže.



Od začiatku tohto roka obvinili v Poľsku zo spáchania rôznych trestných činov dovedna 2616 cudzincov a voči 398 cudzincom začali konanie s cieľom vyhostenia z krajiny. Najčastejšie išlo o občanov Ukrajiny a Gruzínska.