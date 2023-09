Poľsko začalo uplatňovať zákaz príjazdu áut s ruskými značkami

Varšava 17. septembra (TASR) - Poľské úrady začali v nedeľu uplatňovať zákaz príjazdu osobných áut registrovaných v Rusku. Uviedli tak do praxe opatrenie EÚ, ktoré je súčasťou sankčných opatrení zavedených voči Moskve v reakcii na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine, informuje agentúra AP.



Zákaz vstúpil do platnosti - na základe usmernenia Európskej komisie - o polnoci zo soboty na nedeľu. Vzťahuje sa na všetky osobné vozidlá registrované v Rusku vrátane firemných a súkromných áut.



Zavedenie opatrenia už v sobotu avizoval poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. Poľsko už doposiaľ uplatňovalo zákaz vstupu pre nákladné vozidlá registrované v Rusku, ktorý sa teraz rozšíril aj na osobné automobily.



"Platí pravidlo, že auto registrované v Rusku nemá právo vstúpiť do Poľska," vyhlásil Kamiňski. Opatrenie bolo podľa neho zavedené preto, že Rusko, ktoré od vlaňajšieho februára vedie masívnu útočnú vojnu voči susednej Ukrajine, predstavuje hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť.



Poľská pohraničná stráž na svojej webovej stránke oznámila, že autá s ruskými poznávacími značkami budú "vrátené do tej nečlenskej krajiny EÚ, z ktorej prišli". Tento postup bude rovnaký bez ohľadu na to, či ho bude riadiť občan Ruskej federácie alebo inej krajiny.



Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v utorok označil toto opatrenie EÚ za rasistické. Pohrozil, že Moskva by mohla reagovať aj prerušením diplomatických stykov s EÚ či odvolaním svojich diplomatov z Bruselu.



Litva, Lotyšsko a Estónsko prestali vpúšťať na svoje územie autá s ruskými poznávacími značkami už pred niekoľkými dňami, taktiež v súlade s platnými sankciami EÚ voči Moskve. Tieto tri krajiny a Poľsko už vlani zakázali vstup ruským turistom.