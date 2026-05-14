Štvrtok 14. máj 2026
Poľsko zachytilo nad Baltom ruské špionážne lietadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil tento incident za agresívnu akciu Moskvy, ktorej cieľom bolo otestovať poľské systémy protivzdušnej obrany.

Varšava 14. mája (TASR) - Poľsko vyslalo stíhačky k ruskému prieskumnému lietadlu pohybujúcemu sa nad medzinárodnými vodami Baltského mora, informoval vo štvrtok spravodajský web Le Monde, píše TASR.

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil tento incident za „agresívnu akciu“ Moskvy, ktorej cieľom bolo otestovať poľské systémy protivzdušnej obrany. Podľa ministra ruské prieskumné lietadlo typu Iliušin Il-20 letelo s vypnutými palubnými transpondérmi.

„Každá provokácia sa stretne s okamžitou reakciou našich pilotov,“ varoval Kosiniak-Kamysz v príspevku zverejnenom na sieti X.

K zachyteniu lietadla došlo deň po tom, čo Poľsko aktivovalo „potrebné sily a prostriedky“ vrátane nasadenia vojenských lietadiel, aby chránilo svoje územie počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu. Tento ruský útok bol zameraný najmä na regióny na západe Ukrajiny v blízkosti hraníc aliancie NATO.
