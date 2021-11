Poľsko začne očkovať proti covidu deti od 5 do 11 rokov v decembri

Varšava 29. novembra (TASR) - Poľsko začne očkovať proti koronavírusu deti vo veku 5–11 rokov zrejme v polovici decembra. V pondelok to oznámil námestník poľského ministra zdravotníctva Waldemar Kraska v rozhovore pre súkromnú televíznu stanicu Polsat News, informovala agentúra PAP.



"Vyzerá to tak, že (očkovanie detí) spustíme v polovici decembra... Realistický dátum je niekedy okolo 15. decembra," uviedol Kraska s tým, že ak vakcíny pre deti spomínanej vekovej kategórie dorazia pred týmto termínom, s ich očkovaním sa začne skôr.



Európska agentúra pre lieky (EMA) minulý týždeň vo štvrtok schválila podávanie proticovidovej vakcíny od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.



Deti mladšie než 12 rokov však dostanú menšiu dávku účinnej látky – iba desať mikrogramov v porovnaní s 30 mikrogramami, ktoré sa aplikujú deťom vo veku 12 a viac rokov. Podobne ako u starších, dostanú dve dávky injekčne do hornej končatiny v rozmedzí troch týždňov.