Poľsko začne posilňovať hranice s Bieloruskom a Kaliningradom

Varšava 4. októbra (TASR) - Poľsko začne od konca roka 2024 posilňovať obranu svojich hraníc s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad. Povedal to v piatok námestník tamojšieho ministra obrany Cezary Tomczyk, uvádza TASR podľa agentúry Reuters.



Poľská vláda predstavila už v máji plán, ako chce do konca roka 2028 posilniť svoje hranice s Bieloruskom a Kaliningradskou oblasťou, a to opevneniami, sledovacími, prieskumnými a protidronovými systémami. Na realizáciu tejto iniciatívy nazvanej Východný štít vyčlenila 10 miliárd zlotých (2,4 miliardy eur). Jej cieľom je odradiť protivníka alebo odraziť potenciálny útok.



"V nasledujúcich troch týždňoch budeme môcť uskutočniť prvé testy prvkov Východného štítu na poľských vojenských cvičiskách a tento rok začneme stavať prvé (obranné) elementy (tejto iniciatívy) ... na našich severných a východných hraniciach," povedal Tomczyk. Projekt sa podľa neho bude vyvíjať v spolupráci s Litvou, Lotyšskom a Estónskom, ako aj s britskými a americkými ozbrojenými silami.



Vojna na Ukrajine podnietila Poľsko zvýšiť v aktuálnom roku svoje výdavky na obranu na 4,2 percenta a v nadchádzajúcim roku 2025 na plánovaných 4,7 percenta HDP. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok na rovnakej tlačovej konferencii ako Tomczyk uviedol, že takýto narastajúci trend by sa mal zachovať aj po roku 2025.



Minister zároveň priblížil, že eskalácia konfliktu na Blízkom východe nie je pre Poľsko dobrá. "Vytvára to nebezpečenstvo, že oči sveta vrátane Spojených štátov sa budú viac sústreďovať na túto oblasť a nie na Ukrajinu, čo pre nás nie je dobré," dodal.