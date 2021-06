Zadržali 12 členov gangu, ktorý údajne pašoval zbrane zo Slovenska

Varšava 17. júna (TASR) - Poľská polícia zadržala vo štvrtok 12 ľudí v súvislosti s pašovaním zbraní. Počas razií tiež zhabala 96 kusov strelných zbraní, informoval európsky policajný úrad Europol, podľa ktorého mal kriminálny gang pašovať zbrane zo Slovenska do Poľska, Ruska a na Ukrajinu.



Polícia razie vykonala v spolupráci s Europolom, poľskou pohraničnou strážou a poľskou agentúrou pre vnútornú bezpečnosť. Všetkých 12 zadržaných – poľských občanov vo veku 32 až 60 rokov – už obvinili v súvislosti so zapojením do nelegálnej kriminálnej organizácie.



Počas domových prehliadok v Svätokrížskom a Lodžskom vojvodstve v strednej časti Poľska polícia zaistila 96 kusov strelných zbraní vrátane revolverov, pištolí, automatických pušiek a ručných guľometov. Úrady tiež zhabali niekoľko tisíc kusov munície rozličného kalibru a jeden ručný granát, priblížil Europol.



Okrem zbraní polícia tiež zaistila hotovosť v hodnote viac ako 50.000 eur, 14 rastlín konope a malé množstvo amfetamínu.



Štvrtkové razie sú súčasťou širšieho vyšetrovania vedeného poľskou pohraničnou strážou, ktorá za posledné dva roky zaistila takmer 200 strelných zbraní a zhruba 2700 kusov munície. Vyšetrovanie tiež vyústilo do zatknutia ďalších 15 osôb – deviatich Ukrajincov, piatich Poliakov a jedného Rusa.