Poľsko zadržalo desiatky migrantov, podľa Bieloruska niektorých zbili

Minsk/Varšava 10. novembra (TASR) - Poľská polícia v stredu uviedla, že zadržala za posledných 24 hodín vyše 50 migrantov, ktorí prekročili štátne hranice z Bieloruska.



Ako píše agentúra AFP, táto správa prichádza bezprostredne po tom, čo Minsk obvinil poľské bezpečnostné zložky zo surového zbitia viacerých migrantov, ktorí sa pokúšali dostať z Bieloruska do Poľska, a tým pádom do EÚ.



"Za posledných 24 hodín zadržala polícia v blízkosti (obce) Bialowieža vyše päť desiatok ľudí, ktorí ilegálne prekročili hranice," povedal pre AFP hovorca krajského policajného oddelenia v Podleskom vojvodstve Tomasz Krupa s tým, že išlo o dve samostatné skupiny migrantov. Niekoľkým osobám sa podarilo ujsť.



Západné krajiny už mesiace obviňujú bieloruský režim, že ako odvetu za uvalené sankcie posiela migrantov cez poľské hranice do EÚ.



Poľsko však týchto migrantov odmieta prijať a výsledkom je, že v okolí hraníc uviazli v mrazivých teplotách stovky zúfalých ľudí, ktorí sú obkolesení ozbrojenými zložkami oboch krajín.



Bieloruská pohraničná stráž v stredajšom vyhlásení tvrdí, že poľské bezpečnostné zložky zbili štyroch Kurdov, ktorí sa pokúšali prekročiť poľsko-bieloruské hranice. Zverejnili tiež fotku štyroch mužov so zakrvaveným oblečením, pričom jeden mal na rukách rezné rany.



"Súdiac podľa početných zranení na telách migrantov, poľské bezpečnostné sily s nimi zle zaobchádzali a za použitia sily ich vytlačili za ostnatý plot na hraniciach s Bieloruskom," uvádza sa vo vyhlásení bieloruskej strany.



Migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom sa v pondelok 8. novembra prudko vyostrila. Niekoľko tisíc ľudí prišlo z bieloruskej strany k poľským hraniciam a odmietajú opustiť pohraničné pásmo. Niektorí z nich sa pokúsili dostať do Poľska zvalením alebo prestrihnutím plotu z ostnatého drôtu.



Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy a žiadajú uvalenie sankcií. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko zasa tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konaniu ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.