Poľsko zadržalo dvoch Ukrajincov podozrivých z prevádzačstva

Varšava 4. októbra (TASR) - V Poľsku zadržali dvoch občanov Ukrajiny, ktorí sú podľa úradov zapojení do prevádzačstva na poľsko-bieloruských hraniciach. Oznámila to v piatok poľská pohraničná stráž, informuje TASR podľa správy agentúr PAP.



Okresný prokurátor Ukrajincov obvinil z opakovaného organizovania nelegálneho prekračovania štátnej hranice. Poľský okresný súd na základe zozbieraných dôkazov umiestnil jedného z obvinených do vyšetrovacej väzby. Druhý obvinený má zákaz vycestovať z krajiny a musí sa pravidelne hlásiť na polícii.



Obom hrozí trest šesť mesiacov až osem rokov odňatia slobody.



Každý týždeň sa snažia prejsť z Bieloruska do Poľska stovky ľudí v nádeji, že sa dostanú do Európske únie, píše PAP. Poľsko čelí zvýšenému migračnému tlaku na svojich hraniciach s Bieloruskom od roku 2021. Varšava z nárastu počtu migrantov snažiacich sa prekročiť hranicu viní bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa tak podľa nej mstí za európske sankcie uvalené na jeho krajinu.