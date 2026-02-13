Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko zadržalo osem osôb podozrivých z pašovania z Bieloruska

Ilustračné foto. Foto: TASR Jaroslav Novák

Hodnota doteraz zaistených cigariet dosiahla približne 2,8 milióna zlotých (66,5 milióna eur).

Autor TASR
Varšava 13. februára (TASR) - Príslušníci Podleskej pohraničnej stráže zadržali osem osôb podozrivých z pašovania cigariet z Bieloruska do Poľska pomocou meteorologických balónov. V piatok o tom na sieti X informoval minister vnútra Marcin Kierwiňski, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa jeho vyjadrenia bolo od začiatku roka v súvislosti s týmto spôsobom pašovania zadržaných už 16 osôb. Hodnota doteraz zaistených cigariet dosiahla približne 2,8 milióna zlotých (66,5 milióna eur).

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok na tlačovej konferencii označil incidenty s pašeráckymi balónmi narúšajúcimi poľský vzdušný priestor za súčasť hybridnej vojny a zasievania nepokojov. K podobným prípadom podľa neho dochádza aj v Litve, kde incidenty predstavujú bezpečnostné riziko, keďže narúšajú prevádzku letiska vo Vilniuse.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

