Poľsko zadržalo osem osôb podozrivých z pašovania z Bieloruska
Hodnota doteraz zaistených cigariet dosiahla približne 2,8 milióna zlotých (66,5 milióna eur).
Autor TASR
Varšava 13. februára (TASR) - Príslušníci Podleskej pohraničnej stráže zadržali osem osôb podozrivých z pašovania cigariet z Bieloruska do Poľska pomocou meteorologických balónov. V piatok o tom na sieti X informoval minister vnútra Marcin Kierwiňski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa jeho vyjadrenia bolo od začiatku roka v súvislosti s týmto spôsobom pašovania zadržaných už 16 osôb. Hodnota doteraz zaistených cigariet dosiahla približne 2,8 milióna zlotých (66,5 milióna eur).
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok na tlačovej konferencii označil incidenty s pašeráckymi balónmi narúšajúcimi poľský vzdušný priestor za súčasť hybridnej vojny a zasievania nepokojov. K podobným prípadom podľa neho dochádza aj v Litve, kde incidenty predstavujú bezpečnostné riziko, keďže narúšajú prevádzku letiska vo Vilniuse.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
