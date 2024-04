Poľsko zadržalo už aj Bielorusa, ktorý údajne nariadil útok na Volkova

Varšava 19. apríla (TASR) - V Poľsku zadržali Bielorusa, ktorý údajne nariadil marcový útok na ruského opozičného politika Leonida Volkova v litovskom Vilniuse. Oznámil to v piatok poľský premiér Donald Tusk. Litovský prezident Gitanas Nauséda krátko predtým informoval, že v Poľsku zadržali aj dve osoby podozrivé zo spáchania zmieneného útoku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Bielorus pracujúci pre Rusov, ktorý nariadil dvom Poliakom, aby vykonali útok na spojenca (Alexeja) Navaľného, bol zadržaný," uviedol Tusk na platforme X. Odkazoval tým na Volkova, ktorý bol blízkym spojencom zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Tusk taktiež potvrdil, že už predtým boli v Poľsku zadržaní aj samotní dvaja útočníci, a to Poliaci spájaní s ultraradikálnymi futbalovými fanúšikmi, tzv. hooligans.



Poľský premiér sa ďalej zaviazal, že Varšava nebude "zhovievavá" voči nikomu, kto spolupracuje s Ruskom. Reagoval tak na zmienené zadržania súvisiace s útokom na Volkova, ako aj na stredajšie zadržanie iného poľského občana podozrivého z poskytovania citlivých informácií ruskej tajnej službe, ktoré jej potenciálne mohli uľahčiť spáchanie atentátu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Volkova 12. marca napadli pred jeho domom vo Vilniuse a niekoľkokrát udreli kladivom. Volkov preto musel byť nakrátko hospitalizovaný. Litovská tajná služba vtedy zverejnila podozrenie, že do útoku boli zapojené ruské spravodajské služby.



K útoku došlo takmer mesiac po smrti Navaľného, ktorý zomrel v ruskej trestaneckej kolónií za polárnym kruhom, a len niekoľko dní pred prezidentskými voľbami v Rusku. Volkov krátko po útoku vyjadril presvedčenie, že išlo o "pozdrav" od ruského prezidenta Vladimira Putina.



O zadržaní dvoch podozrivých z vykonania tohto útoku informoval v piatok najskôr litovský prezident Gitanas Nauséda. Poľské úrady následne spresnili, že išlo o dvoch Poliakov. Vilniuský prokurátor Justas Laucius neskôr ešte spresnil, že táto dvojica bola zadržaná 3. apríla vo Varšave. Dodal, že Volkov bol napadnutý "pre svoje politické aktivity a názory".



Podľa vyjadrenia litovskej kriminálnej polície, išlo o dvojicu už z minulosti známu poľskej polícií, pričom jej zadržaniu predchádzalo "päť prehliadok, ktoré umožnili zabaviť predmety a dôkazy" potrebné pre ďalšie vyšetrovanie.