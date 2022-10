Poľsko zakázalo exkurzie izraelských školákov s ozbrojenou ochrankou

Varšava 18. októbra (TASR) - Poľsko zakázalo izraelským skupinám školákov, aby pri exkurziách na poľskom území, vrátane návštev koncentračných táborov, využívali ozbrojenú ochranku. V utorok o tom informoval hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V Poľsku sme pripravení prijať izraelské skupiny na exkurzie, ak ich nebude sprevádzať ozbrojená ochranka," uviedol Jasina pre poľskú agentúru PAP.



Toto nariadenie prišlo po minulotýždňovom vyhlásení izraelského veľvyslanca v Poľsku Jakova Livneho, ktorý uviedol, že "pobyty izraelských študentov (V Poľsku) boli zakázané v dôsledku rozhodnutí, ktoré urobilo poľské ministerstvo zahraničných vecí".



Jasina vysvetlil, že izraelskí školáci ozbrojenú ochranku nevyužívajú pri cestách do Nemecka a Francúzska, čo by mohlo vyvolať dojem, že v Poľsku im hrozí väčšie nebezpečenstvo.



Izraelskí stredoškoláci zvyknú cestovať do Poľska, aby tam navštívili bývalé nacistické koncentračné tábory a dovzdelávali sa o holokauste. Pred pandémiou sa na takýchto exkurziách zúčastnilo ročne približne 40.000 študentov.



Izrael však tohtoročné letné vzdelávacie výlety stredoškolákov do Poľska v júni pozastavil. Ako dôvod uviedol, že poľská vláda neposkytuje izraelským študentom kompletné učivo týkajúce sa holokaustu z čias druhej svetovej vojny. Poľsko sa totiž podľa Izraela snaží o to, aby sa izraelskí študenti nedozvedeli o kolaborácii niektorých poľských občanov s nemeckými nacistami.