Poľsko zakázalo vstup proruskej moldavskej političke Irine Vlahovej
Autor TASR
Varšava 25. septembra (TASR) - Estónsko uvalilo sankcie na bosnianskosrbského vodcu Milorada Dodika a proruskú moldavskú političku Irinu Vlahovú za ich separatistickú politiku v domovských krajinách. Vlahovej zakázalo vstup na svoje územie aj Poľsko a obvinilo ju, že pomáha Rusku zasahovať do parlamentných volieb v Moldavsku. TASR o tom píše podľa agentúr PAP a HINA.
Estónsko sa v prípade Dodika pripojilo k Slovinsku, Nemecku a Rakúsku, ktoré naňho uvalili sankcie pre útoky na ústavný poriadok Bosny a Hercegoviny. Dodik je na sankčnom zozname USA od roku 2017 a v roku 2022 boli sankcie rozšírené pre podkopávanie Daytonskej mierovej dohody.
Sankcie voči proruskej političke prichádzajú len niekoľko dní pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Moldavsku.
„Rozhodnutie bolo prijaté s ohľadom na aktivity pani Iriny Vlahovej, ktoré sú v rozpore so záujmami Poľskej republiky zameranými na udržanie stability v regióne,“ uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Zákaz vstupu bude platiť päť rokov.
„Ruská federácia bezprecedentným a nezákonným spôsobom zasahuje do politických procesov vrátane príprav parlamentných volieb v Moldavskej republike, ktoré sú naplánované na 28. septembra tohto roku,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podobné kroky voči Vlahovej podnikli Kanada a Litva.
Moldavský premiér Dorin Recean v stredu varoval, že Ruská federácia vynakladá stovky miliónov eur na „prevzatie moci“ a zmenu proeurópskeho kurzu krajiny a Moldavsko ovplyvňuje prostredníctvom proruských politikov, ako je Irina Vlahová.
Väčšina moldavských prieskumov naznačuje víťazstvo v súčasnosti vládnucej proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS). Nie je však isté, či si dokáže v parlamente udržať absolútnu väčšinu.
