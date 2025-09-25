Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko zakázalo vstup proruskej moldavskej političke Irine Vlahovej

Letecký pohľad z dronu na hranicu medzi Estónskom a Ruskom neďaleko estónskeho mesta Vinski 15. septembra 2025. Členské štáty NATO v utorok 23. septembra dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady (NAC), hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení konzultácií na žiadosť Tallinnu. Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb, informuje TASR. Foto: TASR/AP

Väčšina moldavských prieskumov naznačuje víťazstvo v súčasnosti vládnucej proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS).

Varšava 25. septembra (TASR) - Estónsko uvalilo sankcie na bosnianskosrbského vodcu Milorada Dodika a proruskú moldavskú političku Irinu Vlahovú za ich separatistickú politiku v domovských krajinách. Vlahovej zakázalo vstup na svoje územie aj Poľsko a obvinilo ju, že pomáha Rusku zasahovať do parlamentných volieb v Moldavsku. TASR o tom píše podľa agentúr PAP a HINA.

Estónsko sa v prípade Dodika pripojilo k Slovinsku, Nemecku a Rakúsku, ktoré naňho uvalili sankcie pre útoky na ústavný poriadok Bosny a Hercegoviny. Dodik je na sankčnom zozname USA od roku 2017 a v roku 2022 boli sankcie rozšírené pre podkopávanie Daytonskej mierovej dohody.

Sankcie voči proruskej političke prichádzajú len niekoľko dní pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Moldavsku.

„Rozhodnutie bolo prijaté s ohľadom na aktivity pani Iriny Vlahovej, ktoré sú v rozpore so záujmami Poľskej republiky zameranými na udržanie stability v regióne,“ uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Zákaz vstupu bude platiť päť rokov.

„Ruská federácia bezprecedentným a nezákonným spôsobom zasahuje do politických procesov vrátane príprav parlamentných volieb v Moldavskej republike, ktoré sú naplánované na 28. septembra tohto roku,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podobné kroky voči Vlahovej podnikli Kanada a Litva.

Moldavský premiér Dorin Recean v stredu varoval, že Ruská federácia vynakladá stovky miliónov eur na „prevzatie moci“ a zmenu proeurópskeho kurzu krajiny a Moldavsko ovplyvňuje prostredníctvom proruských politikov, ako je Irina Vlahová.

Väčšina moldavských prieskumov naznačuje víťazstvo v súčasnosti vládnucej proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS). Nie je však isté, či si dokáže v parlamente udržať absolútnu väčšinu.
